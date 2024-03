RIR defende parque de campismo no Porto Santo

A candidatura do Partido RIR (Reagir Incluir e Reciclar) às legislativas nacionais esteve, hoje, no Porto Santo, onde defendeu a reactivação do Parque de Campismo da ilha.

"Neste momento o parque de campismo do Porto Santo situado no mesmo local durante vários anos, vai desaparecer para dar lugar a um parque urbano, para que outros vícios sejam beneficiados", criticou Liana Reis, coordenadora regional e mandatária eleitoral do RIR, citada em nota de imprensa.

Por oposição ao plano previsto para aquele espaço, o partido defende "a possibilidade de oferecer estadias de qualidade a preços acessíveis, promovendo a diversidade de opções de alojamento e reabilitando as unidades existentes, ao invés de favorecer monopólios turísticos que comprometem a paisagem e a capacidade de hospedagem".

"Esta abordagem visa preservar nosso patrimônio físico e ambiental, como as grandes quintas, enquanto garantimos a acessibilidade a todos os públicos", sustenta Liana Reis.