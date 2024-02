"É difícil ser opositor ou entidade fiscalizadora do Governo Regional", diz Miguel Silva

"O Governo Regional, se quiser, consegue fazer a vida negra aos opositores e seus familiares, lançando inspeções, fiscalizações, tornando difícil a contratação pública. Em face do exposto, é difícil ser opositor ou entidade fiscalizadora do Governo Regional (incluindo ministério público) na Região". Quem o diz é Miguel Silva, cabeça-de-lista da Alternativa 21, pelo círculo eleitoral da Madeira, às eleições do próximo dia 10 de Março.

O candidato considera, assim, que "esta é a principal razão da eternizaçåo do PSD-M no poder: as pessoas têm medo de perder o que conquistaram, e de serem perseguidas devido as suas opiniões".

A Alternativa 21 entende, por isso, que "urge acabar com estes dois riscos criando um contrapoder eficaz ao Governo Regional", assumindo este aspecto como elemento diferenciador da sua candidatura.

"Pretendemos tornar a Região Autónoma da Madeira num local verdadeiramente democrático em que estes receios não façam sentido", sustentou.