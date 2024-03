“Agenda muito cheia” impediu Albuquerque de ir à Conferência de Bitcoins

A ausência do demissionário presidente do Governo Regional da Madeira na Conferência de Bitcoins, realizada durante três dias no Funchal – de sexta-feira a domingo – deveu-se à “agenda muito cheia” de Miguel Albuquerque nos três dias do evento.

Esta é pelo menos a justificação dada pelo próprio quando hoje, à margem das comemorações do 31º aniversário do Comando Operacional da Madeira, foi questionado sobre a razão da ausência no evento internacional, quando o próprio havia sido um dos grandes impulsionadores em trazer à Região a Conferência, depois de ter participado em Miami, nos EUA, em evento também relacionado com Bitcoins.

“Devido à minha agenda eu estou empenhado agora só numa coisa: a eleição no próximo domingo”, começou por dizer, referindo-se às eleições Legislativas Nacionais, para então justificar que não compareceu no Estádio do Marítimo, onde decorreu o evento, por razões de agenda.

Ainda assim, fez questão de salientar que a Conferência realizada no Funchal “correu muito bem”, destacando a presença do fundador do Twitter, agora designada de rede X.