'Aconchego' albergou 189 crianças em risco

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visitou hoje as instalações da Casa de Acolhimento ‘Aconchego’, localizadas no concelho de Machico.

Com capacidade máxima de 14 lugares, sendo duas camas da unidade de emergência a ‘Aconchego’ acolhe presentemente 14 crianças, todas com idade inferior a 10 anos.

Na oportunidade a directora pedagógica da 'Aconchego', Margarida Accioaioli revelou que nos 21 anos de presença a Casa de Acolhimento albergou 189 crianças, uma das quais por período superior a 5 anos.

As instalações cedidas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM para acolhimento residencial de crianças e jovens em perigo, é gerida pela Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolve actividades na área da Segurança Social, incluindo as direccionadas para crianças e jovens.

O acolhimento residencial é uma resposta integrada de cuidados e apoio social para crianças em situação de perigo, tendo como objectivo a protecção e promoção do desenvolvimento pessoal e social da criança num ambiente seguro, a quem a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo ou o Tribunal tenha aplicado uma medida de promoção e protecção de acolhimento residencial.