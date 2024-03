IFCN viabiliza realização da prova Transmadeira

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reuniu-se esta terça-feira, 5 de Março, com a organização da prova TRANSMADEIRA 2024, com o intuito de elucidar todas as formalidades necessárias e legais para a realização da mesma.

A entidade pública incumbida de promover a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável da bio e geodiversidade, da paisagem e da floresta prevê "mais um ano de sucesso numa prova que já é uma referência na Ilha da Madeira".

Aproximando-se a data da 10.ª edição da TRANSMADEIRA, a Organização do evento obterá as autorizações necessárias do IFCN "para avançar com as intervenções que são imprescindíveis, no sentido de obter as condições ideais no terreno para a realização da competição".

A competição de BTT na vertente Enduro terá a sua 10.ª ediçãode 21 a 25 de Maio e a 11.ª edição de 17 a 21 de Setembro.

"Torna-se primordial que todas as regras sejam bem definidas e, atempadamente, comunicadas a todos os utentes dos espaços utilizados pelas provas, para o bom êxito do trabalho de todos os envolvidos", lembra o IFCN.