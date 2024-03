4.ª Prova da Taça da Madeira de Benjamins ocorreu este sábado

No passado sábado, 2 de Março, decorreu na Sala d'Armas Sebastião Herédia , no Funchal, a 4ª Prova da Taça da Madeira de Benjamins.

As provas para este escalão têm como principais objectivos permitir aos mais novos vivenciar o jogo de esgrima, aprender as suas regras, aprender a lidar com a frustração de perder e saber ganhar, respeitar o adversário, aprender as regras de cortesia da esgrima e fazer novos amigos. Por isso não se pode falar em perdedores quando se soma tanta coisa boa para a vida.

Tome nota dos vencedores:

Nos Benjamins A Masculinos

1º Dylan Pereira (CD1ºMaio)

2º Gustavo Marques (ARCA)

3º Ivo Figueras (1ºMaio)

3º Bernardo Conceição (1ºMaio)

Nos Benjamins A Femininos

1º Francisca Machado (ARCA)

2º Joana Catanho (1ºMaio)

3º Íris Costa (ARCA)

3º Bianca Freitas (CDRSantanense)

Nos Benjamins B Masculinos

1º Baltazar Reis (CSJGaula)

2º Afonso Garcês (ADRPD)

3º Vasco Bodson (ARCA)

3º Santiago Basílio (ADRPD)

Nos Benjamins B Femininos

1º Maria Lemos (1ºMaio)

2º Diana Calaça (CDRSantanense)

3º Eva Gouveia (CSJGaula)