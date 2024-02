PS insiste na realização de eleições antecipadas

A proposta do BE para a criação de um Museu do 25 de Abril permitiu a Gonçalo Aguiar abordar a crise política.

No ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, o deputado socialista considera que é o momento de os madeirenses assumirem uma posição sobre o que se está a passar na Região.

O Presidente da República, protesta, "tarda em dizer o que vai fazer, se convoca, ou não, eleições". Para o PS "não há alternativa que não sejam eleições".

Gonçalo Aguiar não aceita que seja indigitado um novo governo, liderado por Miguel Albuquerque que "continua arguido em processo de corrupção de grandes dimensões".