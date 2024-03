Instituto de Conservação da Natureza recupera Tis

Numa visita recentemente ao Fanal, o presidente do Instituto de Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, fez um levantamento dos trabalhos que estão a ser realziados para controlo de espécies invasoras e plantação de algumas áreas de Tis.

É no Fanal onde existe um importante núcleo de grandes exemplares de Tis, integrados na mancha de Floresta Laurissilva, classificada como património mundial natural que tem sido alvo de esforços significativos para a preservação do seu ecossistema único.

O núcleo, que integra a Rede Natura 2000, a área do Parque Natural da Madeira e a classificação de árvores singulares do espaço da Macaronésia, abriga árvores centenárias de til e loureiro, constituindo um património que remonta ao período anterior à descoberta da ilha.

Foram delineadas medidas, tendo em conta o valor patrimonial de excelência que o Fanal representa, para minimizar os factores externos que aceleram a degradação deste ecossistema sendo o controlo de espécies invasoras numa área superior a 10.000 m2 e a realização de plantações em outras áreas com plantas oriundas do local, um reforço do compromisso com a preservação deste ecossistema único, garantindo a continuidade do seu valor patrimonial e a sustentabilidade a longo prazo.