Inscrições abertas para prova de Matemática dos Maiores de 23 da UMa

Até 4 de Março estão abertas as inscrições para a Unidade Curricular (UC) de Matemática Básica, podendo ser efetuadas no Gabinete de Apoio ao Estudante, localizado no piso 0 do Campus da Penteada, às segundas, terças, quintas e sextas, das 10h às 16h; e às quartas, das 10h às 14h.

A UC em Matemática Básica tem por objectivo a revisão e actualização de conhecimentos em Matemática, servindo de preparação para a Prova de Matemática, exigida para candidatura aos cursos de Licenciatura e Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) da Universidade da Madeira, através do Concurso Especial para Maiores de 23 anos. Pode ser também frequentada por outros interessados, com idade igual ou superior a 18 anos, independentemente da sua habilitação académica.

Esta edição da UC em Matemática Básica terá início a 6 de Março e término a 17 de Maio. As aulas serão ministradas em sessões de três horas, três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas, em horário pós-laboral, das 18h30 às 21h30. Está organizada em quatro módulos (Geometria, Funções reais de variável real, Representação gráfica de funções reais de variável real, Combinatória e Probabilidade), perfazendo um total de 80 horas, com o custo de 120 euros.