"Causa animal não pode estar refém de fundamentalistas e animalistas radicais"

A candidatura do Chega à Assembleia da República considera que a causa animal "não é a propriedade privada de nenhum partido, mas sim a luta nobre de todos aqueles que respeitam os animais". Por isso, afirma que "a causa animal é demasiado importante para estar refém das dissertações de fundamentalistas e animalistas radicais".

Francisco Gomes lança críticas àqueles que "são gente que facilmente se vende em troca de tachos, facilitismos pessoais e poder". O partido dedicou um dia de campanha para visitar as instalações da SPAD, uma instituição privada sem fins lucrativos que tem como principal objectivo a luta pelos direitos e bem-estar dos animais, tendo por base a Declaração Universal dos Direitos dos Animais e todas as leis vigentes.

O nosso grupo parlamentar apresentou uma excelente proposta que visava garantir o cumprimento da legislação médico-veterinário municipal, a qual foi vergonhosamente rejeitada com os votos contra dos autointitulados animalistas. Só isto prova bem que, na hora da verdade, esses partidos não passam de organizações ideológicas, onde o fundamentalismo bafiento e o radicalismo selvagem valem muito mais do que o senso comum e o próprio bem-estar animal Francisco Gomes, cabeça-de-lista do Chega

Nesse sentido, a candidatura apresenta várias medidas que visam aprofundar o reconhecimento e o respeito do Estado pela causa animal: reconhecer, de forma expressa, a dignidade constitucional dos animais; garantir a implementação efectiva da lei contra os maus-tratos a animais de companhia através do agravamento das penas; garantir a existência de uma rede de cuidados médico-veterinários em todo o país; reforçar a fiscalização do cumprimento das regras de bem-estar animal nos centros de recolha oficial; reconhecer e valorizar as organizações e associações na sociedade civil, empenhadas na defesa e protecção do bem-estar animal; e rever a legislação no sentido de regulamentar o acesso à habitação por quem tem animais de companhia, de forma a que estas famílias não sejam discriminadas.