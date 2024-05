Madeira destaca-se em casos de perturbações ligadas ao consumo de substâncias

A Madeira continua a destacar-se no número de casos associados a perturbações provocadas pelo consumo de substâncias psicoactivas, onde há também cada vez mais mulheres ‘apanhadas pela droga’, outrora quase exclusiva dos homens.

Dado revelado hoje pelo psiquiatra Luís Filipe, à margem do aniversário da Casa de Saúde Câmara Pestana.

De um modo geral o profissional de saúde mental e psiquiatria considera que “normalmente a Região não foge a aquilo que acontece quer em Portugal continental, quer no resto da Europa” no que diz respeito a casos relacionados com perturbações do amor e perturbações de ansiedade, depressões com várias consequências e causas”, regista. O que nota que está a mudar são as perturbações ligadas ao consumo de substâncias psicoactivas.

“Nos últimos tempos, fruto de alguns desenvolvimentos, temos também mais nos homens do que nas mulheres, mas também já com uma carga nas mulheres, que é as perturbações ligadas ao consumo de substâncias”, apontou. Na opinião do psiquiatra esta tem sido a perturbação que mais tem mudado ao longo do tempo. “Prevalência e incidência maior [na Região] do que no continente são as perturbações ligadas ao consumo de substâncias”. E também faz notar que embora esta seja uma “patologia fundamentalmente do homem, começam já a aparecer incidências que nos estão a preocupar, porque aquilo que era predominante no homem hoje já não é tão predominante. Hoje começa a ser mais transversal em termos do género”, concluiu.