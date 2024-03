Apenas um dos dois jovens detidos na Indonésia é madeirense e já terá entrado em contacto com os seus familiares mais próximos.

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, avançou em declarações à TSF-Madeira que os dois detidos já terão recebido a visita de elementos da embaixada portuguesa em Jacarta.

Rui Abreu está em contacto permanente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foto Miguel Espada/ASPRESS

"O que sabemos é que a visita prisional já aconteceu durante o dia de hoje, que as autoridades portuguesas em Jacarta estão também em contacto com as autoridades indonésias, que os detidos estão a guardar para ser presentes a Tribunal e também, ao que parece, já terão conseguido falar com as suas famílias", adiantou Rui Abreu.

Estamos desde ontem a contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando soubemos que poderia estar envolvida aqui uma pessoa natural da Madeira. Neste momento, tenho a confirmação que um dos dois detidos é de facto natural da Madeira. Não sabemos ainda se é residente da Madeira, mas natural é a informação que temos. O outro detido, a informação que temos é que não é natural da Madeira. Rui Abreu

"Vamos continuar a acompanhar dentro daquilo que é possível, porque esta é uma situação que não é muito fácil - sendo o país que é - e também porque esta é uma competência obviamente do Estado português", concretizou o director regional.

O jovem de 21 anos, natural da Madeira e estudante do ensino superior, em Economia, terá partido do Aeroporto de Lisboa no sábado, dia 16 de Março, numa viagem com duração de aproximadamente 19 horas e que lhe terá custado à volta de 1.500 euros.

O madeirense terá transportado a droga desde a capital portuguesa até Jacarta - fez ainda escala no Dubai - tendo sido interceptado pelas autoridades quando aterrou no Aeroporto Internacional de Soekarno-Hatta, em Jacarta.

O destinatário do produto estupefaciente seria um jovem português que já se encontrava na Indonésia e que também foi detido.