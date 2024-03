PAN realizou jogo de futebol no Caniço e defendeu apoios aos vários desportos

Uma equipa do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defrontou a equipa de veteranos do Mirabel num jogo de futebol realizado esta tarde, no campo do Canicense. Foi a forma da candidatura encabeçada por Marco Gonçalves promover uma iniciativa destinada a anunciar as suas propostas para a área do desporto.

"O PAN tem alertado para várias questões no âmbito do desporto, nomeadamente a igualdade de género nesta área, tendo proposto assédio como infracção disciplinar no desporto", referiu o candidato, que sublinhou que também na Região é importante valorizar a actividade física e promover formas da população se manter activa. "A Madeira tem várias modalidades, excelentes profissionais e, por isso, o desporto merece mais investimento e apoio, sobretudo no que diz respeito às viagens das equipas sempre que vão representar a Região e o País", referiu Marco Gonçalves.

Em nota de imprensa relacionada com esta acção, o PAN refere que “não basta investir em campos de futebol, que depois se encontram ao abandono, quando existem tantas equipas que necessitam de espaços para treinar e que sem meios alternativos, pagam dos seus bolsos para usufruir dos campos”. "Esta é uma matéria que nos preocupa, porque valorizamos o esforço e iniciativa das pessoas. Há modalidades que têm mais visibilidade que outras, mas todas devem ser apoiadas na medida do possível", acrescenta a candidatura.