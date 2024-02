PAN visitou Estações Zootécnica onde defendeu incentivos à transição energética

O PAN Madeira visitou, na passada sexta-feira, a Estação Zootécnica, localizada no Porto Moniz, aproveitando para defender a criação de mais mecanismos de incentivo para privados, mas também para o público, no que respeita à "transição energética, à prática da compostagem, à protecção animal enquanto seres sensientes e no cuidado a nível alimentar, apostando numa alimentação mais sustentável e combatendo o desperdício".

Mónica Freitas disse ser de extrema importância conhecer este tipo de entidades e o seu trabalho, de modo a perceber as condições, os recursos humanos disponíveis e os projetos que desenvolvem.

"A estação Zootécnica além de excelentes condições, desenvolve um trabalho pedagógico de extrema importância com a população. Possui uma equipa dinâmica, de diferentes valências que cuida de todo o espaço, promovendo não só a sustentabilidade do mesmo, como a garantia do bem-estar animal e o cuidado com diferentes espécies.", referiu a deputada do PAN.

O partido considera que este é um projecto que claramente demonstra boas práticas e que contribui para o desenvolvimento da sociedade, "servindo como exemplo e inspiração, para a expansão dos mesmos". "Para conseguirmos uma Madeira mais sustentável e um futuro mais verde, precisamos sensibilizar as pessoas para essas questões e educar as mesmas para práticas diárias sustentáveis", considerou.