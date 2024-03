Instauração do poder local foi uma das maiores conquistas do desenvolvimento

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, elogiou São Martinho por ser a maior freguesia em população, nao só da Madeira como das ilhas, reforçando que é o exemplo do sucesso que foi a instauração do poder local, sem dúvida, uma das maiores conquistas do desenvolvimento.

Rubina Leal realçou, na sessão solene dos 445 anos da freguesia de São Martinho, as muitas qualidades da freguesia em várias áreas, apontando ainda como um dos maiores feitos o conseguir dar qualidade de vida aos cidadãos residentes, apontando ainda a capacide de assegurar que a descentralização de competências chega às pessoas.