ONU adopta resolução facilitada por Portugal e Chile sobre desenvolvimento social

A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) adotou hoje por consenso uma resolução promovida por Portugal e pelo Chile que visa estabelecer um mandato intergovernamental para a Cimeira Social Mundial de 2025 e avançar no seu processo preparatório.

A resolução sobre a Cimeira Social Mundial, sob o título "Segunda Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social", foi apresentada pela embaixadora de Portugal junto da ONU, Ana Paula Zacarias, que defendeu o objetivo do texto de "colmatar as lacunas e renovar o compromisso com a Declaração de Copenhaga sobre o Desenvolvimento Social e o Programa de Ação", assim como "dar impulso à implementação da Agenda 2030".

A resolução agora aprovada pede também ao presidente da Assembleia-Geral da ONU que nomeie dois co-facilitadores - um de um país em desenvolvimento e outro de um país desenvolvido - para levar adiante o processo preparatório intergovernamental que conduzirá à Cimeira.

Solicita também ao secretário-geral da ONU que preste apoio adequado, dentro dos recursos existentes, a esse processo preparatório.

"Os compromissos assumidos na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, há quase 30 anos, continuam hoje muito relevantes", defendeu Ana Paula Zacarias perante o corpo diplomático.

"A Cimeira de 2025 é a nossa oportunidade de revitalizar a nossa agenda social, fortalecendo os pilares do desenvolvimento social, nomeadamente a erradicação da pobreza, a inclusão social, a proteção social e o trabalho digno, bem como de nos comprometermos a fornecer soluções práticas ancoradas no respeito pelos direitos humanos, liberdades fundamentais e dignidade humana", apelou.

Apoiaram a elaboração desta resolução países como Bélgica, Dinamarca, República Dominicana, Cazaquistão, Montenegro, Marrocos, Singapura, África do Sul, Espanha, Vietname ou Zâmbia.