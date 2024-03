Tempestade Nelson provoca estragos e causa morte a quatro pessoas em Espanha

Quatro pessoas morreram hoje em Espanha na sequência das fortes ondas provocadas pela tempestade Nelson, que causou estragos em vários pontos do país, devido à chuva e rajadas de vento até 90 quilómetros por hora.

Perto da praia do Milagre, em Tarragona, Catalunha, as mortes ocorreram depois de um menor, de 16 anos, ter caído ao mar e um adulto de 32 anos ter saltado para a água para tentar resgatá-lo, num momento de ondas fortes.

Fontes da Guarda Civil adiantaram à agência Efe que o menor, de origem marroquina, fazia parte de um grupo de quatro rapazes entre os 15 e os 17 anos que brincavam numa zona de pedras junto à praia do Milagre. Segundo os primeiros indícios, o jovem caiu acidentalmente na água.

Um cidadão alemão que passava pela zona com a sua mulher saltou ao mar para tentar resgatá-lo, mas ambos acabaram por se afogar, arrastados pelas fortes ondas.

Os acontecimentos ocorreram por volta das 14:30 de hoje (13:30 em Lisboa) e fizeram com que um grande dispositivo de resgate fosse montado pelo Serviço Marítimo da Guarda Civil, Resgate Marítimo, Corpo de Bombeiros da Generalitat e Mossos d'Esquadra.

Num dia marcado pela chuva, vento forte e agitação marítima em Espanha, nas Astúrias, um turista em San Esteban de Pravia e uma mulher de Cudillero morreram após terem caído ao mar e serem arrastados pelas ondas, que atingiram até 8 metros de altura na costa cantábrica.

Os incidentes nas Astúrias ocorreram por volta das 13:00 (12:00 em Lisboa), o primeiro destes um turista de nacionalidade inglesa que viajou com a mulher para desfrutar de uns dias de férias neste município de Bajo Nalón, segundo informou o presidente da Câmara de Muros, Celestino Novo, que se deslocou ao quebra-mar para acompanhar os trabalhos de resgate.

A mulher, que estava a ser atirada contra as rochas, foi resgatada inconsciente por um barco de pesca e, embora a equipa médica e tenha tentado reanimá-la durante mais de uma hora, o óbito foi confirmado no local.

A tempestade Nelson provocou hoje instabilidade meteorológica com chuvas intensas em vários pontos de Espanha, com ventos muito fortes em grandes zonas do país, com rajadas até 90 quilómetros por hora, e ondas até 8 metros em alguns pontos da costa.

As províncias mais afetadas pelo vento foram Lleida, Girona, Huesca, Navarra, Cáceres, Badajoz, Toledo, Guadalajara, Cantábria, Saragoça, Teruel, Córdoba, Sevilha, Huelva, Pontevedra, Ourense, Álava, La Rioja, Múrcia, e todas os de Castela e Leão, com rajadas muito fortes entre 70 e 90 quilómetros por hora.

Toda a costa da Galiza está esta sexta-feira sob alerta amarelo devido às ondas, que vão atingir os quatro metros. Além disso, haverá também alerta amarelo para ventos marítimos de força 7 no litoral noroeste e na Costa da Morte. Para sábado não são esperados mais avisos ativos, noticiou a agência Europa Press.

A circulação ferroviária na linha Mérida-Los Rosales entre as estações de Cazalla-Constantina, na província de Sevilha, e Llerena (Badajoz) esteve interrompida devido ao deslizamento de terras e foi restabelecida às 15:15 (14:15 em Lisboa).

A Proteção Civil emitiu recomendações para a população ficar afastada da praia e de outros locais baixos que possam ser afetados pelas marés altas e pelas ondas, que normalmente são geradas pela intensidade dos ventos fortes, e não se colocar em risco ao querer tirar fotos das ondas.

A agência meteorológica espanhola prevê que a instabilidade generalizada se mantenha na maior parte do país com a passagem de sucessivas frentes atlânticas, circunstância que coincidiu com o início da segunda fase da operação a partir da Páscoa, em que foram realizadas 9,6 milhões de viagens.