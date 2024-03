Direcção Regional dá apoio técnico aos agricultores do Porto Santo

Uma equipa técninca da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural deslocou hoje à ilha do Porto Santo para prestar assessoria aos agricultores que, a pedido da Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, tinham já programada assistência técnica.

O renovado interesse que os produtores locais manifestaram em apresentar candidaturas ao apoio PEPAC-RAM, a assistência fornecida aos apicultores e a informação disponibilizada sobre a agricultura biológica Marco Caldeira, director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Na sequência deste encontro, que contou "com muita participação, de sensibilização no armazenamento, aplicação e registo dos produtos fitofarmacêuticos", a equipa da DRA realizou também visitas a alguns agricultores para um esclarecimento mais detalhado sobre esta temática, o que levou Marco Caldeira a manifestar satisfação com o interesse manifestado pelos agricultores da ilha dourada.