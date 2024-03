Governo Regional dá tolerância de ponto na Quinta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia

O Governo Regional vai conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos na Quinta-Feira Santa (28 de Março) e no Sábado de Aleluia (30 de Março). A decisão surge na sequência da reunião de Conselho de Governo, que se realizou esta manhã.

Numa nota à imprensa, o executivo indica que "os serviços de administração pública regional autónoma que, pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que por razões de interesse público tenham de laborar no(s) dia(s) acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos".

Nesta reunião ficou ainda decidida a celebração de um contrato-programa com a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, tendo em vista apoiar os encargos com a formação de enfermeiros para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Ainda no que concerne a contratos-programa, será celebrado um novo entre a Região e a Startup Madeira, no valor de 489.500 euros. Este montante visa dotar a Startup dos "meios necessários para prestar apoio à criação e incubação de unidades empresariais inovadoras, bem como ao desenvolvimento, reestruturação e internacionalização do tecido empresarial da Região Autónoma na Madeira, com ênfase especial nas pequenas e médias empresas do setor dos serviços".

Por fim, será celebrado um um contrato-programa com a Casa do Povo de Água de Pena, tendo em vista assegurar parte do seu funcionamento no ano de 2024. Este terá um valor de 13.351,28 euros.