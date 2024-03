Lançado concurso para concessão de exploração de espaço comercial de apoio ao Campo de Golfe do Porto Santo

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo acaba de abrir um concurso público para a celebração de um contrato de concessão de exploração de um espaço comercial de apoio ao Campo de Golfe do Porto Santo (Loja Pro-shop), nos termos e condições constantes das peças do procedimento.

O contrato terá um prazo de execução de 10 anos, podendo ser renovado uma vez, por um período de cinco anos, se as partes assim o entenderem, perfazendo um prazo de execução contratual máximo de 15 anos, incluindo a renovação.

O valor base do procedimento é de 108 mil euros (+ IVA), que corresponde a um valor base mínimo mensal de 900 euros (+ IVA), nos termos das peças do procedimento. O adjudicatário deverá prestar caução em montante correspondente a 2% do valor contratual.

As peças do concurso encontram-se disponíveis para consulta no site www.sociedadesdesenvolvimento.com e na sede da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S. A., com sede em Vila Baleira, no Porto Santo, e escritórios na Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional, 3.º Andar, Funchal.

A disponibilização das peças do concurso, e toda a tramitação do procedimento, será feita na plataforma electrónica: https://www.acingov.pt. As propostas deverão ser apresentadas até às 23h59m, do dia 2 de Abril.

O anúncio do procedimento n.º 4132/2024 foi publicado no Diário da República n.º 51 II Série, Parte L – Contratos Públicos, de 12 de Março.

Sobre o campo de golfe

Idealizado pelo famoso golfista espanhol Severiano Ballesteros, o Campo de Golfe do Porto Santo assume-se como um excelente cartão de visita da ilha, destino de excelência para todos os praticantes da modalidade, profissionais e amadores.

De forma a complementar a experiência pessoal de cada visitante, é oferecido também um vasto conjunto de zonas de apoio, incluindo a loja com artigos desportivos que desempenha várias funções importantes para os golfistas. O espaço poderá oferecer uma variedade de produtos essenciais para os jogadores, melhorando a experiência global dos golfistas e ajudando a tornar o campo de golfe um destino mais atrativo e completo.