Pedro Nuno Santos quer "passo em frente" na valorização da administração pública

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, garantiu hoje que o partido está disponível para que seja dado "um passo em frente" no que respeita à valorização da administração pública, "sem calculismos partidários".

No final da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorreu hoje à tarde, em Viseu, Pedro Nuno Santos disse aos jornalistas que o PS deixou o país com uma "boa realidade económica e financeira", que deve ser aproveitada para responder "a vários anseios da população portuguesa", como "uma administração pública mais valorizada e qualificada".

"Nós temos, neste momento, uma situação económica e financeira que nos permite dar um passo em frente. E nós queremos dar esse passo em frente e estamos disponíveis para que ele seja dado, sem calculismos partidários e, por isso, se há condições, vamos resolver rapidamente", frisou.

A Comissão Nacional do PS reuniu hoje em Viseu para analisar a situação política, duas semanas depois das eleições legislativas e numa altura em que os socialistas se preparam para ser oposição ao Governo de direita.

A reunião deste órgão máximo entre congressos foi convocada por Carlos César, tendo a análise da situação política como o único ponto da ordem de trabalhos, e decorreu dois dias depois de se ter reunido, em Lisboa, a Comissão Política Nacional (CPN) do partido.