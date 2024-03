Secretaria da Economia garante que "Madeira tem o gasóleo mais barato do País"

"O preço do gasóleo na Madeira está mais baixo do que no resto do País, incluindo os Açores. Quando comparado com os preços praticados no continente, verificamos que, no caso do gasóleo, estamos a pagar menos 23 cêntimos em relação ao continente e menos cerca de três cêntimos quando comparado com os Açores". A garantia é dada pela Secretaria Regional da Economia, através de comunicado à imprensa.

Enquanto, na Região, o gasóleo – que é 70% do combustível consumido – está a custar 1,38 euros por litro, no continente, segundo a Direcção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples está nos 1,613 euros.