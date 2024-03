Governo aprova nova estratégia para inclusão das pessoas em situação de sem-abrigo

O Conselho de Ministros aprovou hoje a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2025-2030, que aposta na prevenção e cria um sistema de alerta de situações de risco, anunciou hoje o Governo.

"A nova estratégia introduz um conjunto de medidas, com enfoque na prevenção e criação de um sistema integrado de alerta de situações de risco", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros de hoje, cerca de sete horas depois do 'briefing' da reunião.

Segundo a mesma nota, a estratégia prevê a "intervenção personalizada com gestores de caso ao nível local" e o aumento das soluções de 'housing first' e apartamentos partilhados.

O projeto 'housing first' surgiu nos Estados Unidos da América há cerca de 20 anos e foi introduzido em Portugal em 2009, sendo que 90% das pessoas acolhidas pela iniciativa não regressaram à condição de sem-abrigo.

Neste projeto, as pessoas são integradas em habitações tendencialmente individuais e têm um acompanhamento por técnicos que os ensinam a gerir uma casa tendo em vista a sua integração social.

Uma intervenção especializada junto de públicos especialmente vulneráveis e o reforço do acompanhamento das redes locais de apoio às pessoas em risco ou que vivenciam a condição de sem-abrigo são outras medidas previstas na estratégia hoje aprovada.

No final da reunião do Conselho de Ministros de hoje, em que participou o Presidente da República, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha anunciado a aprovação da resolução, salientando tratar-se de uma temática que o chefe de Estado "particularmente tem acarinhado".

O chefe de Governo explicou que este era "o único diploma" que o executivo cessante tinha "mesmo competência para aprovar".

Também em declarações aos jornalistas no final da reunião, o Presidente da República indicou que este foi "o único ponto" sobre o qual se pronunciou perante o elenco governativo.

"Porque me era irresistível, sobre matéria de estratégia de sem-abrigo, não me pronunciar", sustentou.

A anterior Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que terminava no final de 2023, foi prorrogada em 21 de dezembro até ao final de 2024.

Mais de 10.700 pessoas viviam na condição de sem-abrigo em 2022, segundo os dados oficiais mais recentes, em que pela primeira vez foi feito um levantamento em todos os municípios de Portugal continental.

Nos últimos três anos, segundo o coordenador da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, cerca de 2.500 pessoas deixaram de viver nessa condição.