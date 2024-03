Situação melhora mas Algarve e litoral alentejano continuam impactados pela seca

A seca, em Portugal, tem vindo a "evoluir favoravelmente" com as últimas chuvas, mas persistem problemas no Algarve e no litoral Alentejano, indicou a Confederação dos Agricultores de Portugal, que espera que o novo Governo olhe para este problema.

"Com efeito, a situação tem vindo a evoluir favoravelmente e os atuais índices de água no solo, de acordo com o mapa recentemente divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são já elevados na generalidade do país", revelou fonte oficial da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), em resposta à Lusa.

No entanto, persistem dificuldades em algumas regiões no extremo sul do país, nomeadamente no Algarve e no litoral alentejano.

Nestas regiões, a seca continua a sentir-se e os impactos estão em avaliação.

Os efeitos nas culturas a médio e longo prazos só vão ser conhecidos após os meses tradicionalmente chuvosos.

A CAP espera que o novo Governo, que vai ser liderado por Luís Montenegro, tenha "todo o empenho e atenção" para com este problema.

"Trata-se de uma questão estrutural, que exige investimentos avultados e que não se resolverá subitamente, mas a vontade política e o início do processo de investimento são os primeiros passos para uma eficaz gestão dos recursos hídricos, e essa é sem dúvida a alteração que esperamos de imediato", sublinhou a confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura.