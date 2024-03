Governo vai regular atribuição de novas habitações

Fruto de o governo regional estar em gestão está atrasado a legislação de atribuição de habitações ao abrigo do PRR, no entanto a maioria parlamentar que suporta o executivo de Miguel Albuquerque irá na próxima dar entrada de um diploma.

O anúncio foi proferido há pouco pelo secretário regional do Equipamento e Infraestruturas que marca presença nas celebrações do Dia do Engenheiro. Pedro Fino disse ainda que continua a manter esperança de atribuir 180 habitações no primeiro semestre deste ano e deixar 420 para até final de 2024.

Antes o governante afirmou que apesar do executivo ao qual pertence estar em gestão as obras de construção do hospital estão a decorrer conforme planeado tanto assim é que dentro de dias será dada andamento à terceira fase do projecto.

Quanto à sua continuidade enquanto tutelar da pasta das obras públicas não foi tão taxativo: “Estou concentrado no trabalho diário e mais não posso dizer”.