Situação política começa a definir-se e para a semana pode já haver nomes para o governo

Bom dia. Eis as principais notícias do dia, 15 de Março de 2023.

No semanário Expresso:

- "Chega no Conselho de Estado e no órgão que fiscaliza o MP"

- "Votos da emigração podem chegar aos 400 mil"

- "Marcelo procura evitar novas eleições até 2026"

- "Montenegro com pressa para mostrar serviço"

- "Ventura ameaça: 'Há grande possibilidade de eleições'"

- "Voto de evangélicos chega a Portugal"

- "Mulheres votaram mais à esquerda"

- "Filha de Catarina Eufémia acha normal o voto no Chega"

- "Caixa apresenta lucros recorde"

- "Dois mil esperam ajuda contra álcool e droga"

- "Casas sobem 6,3% em Lisboa"

- "Construtor chinês vence Carro do Ano"

- "Galp descobre petróleo na Namíbia"

No semanário Nascer do Sol:

- "Montenegro vai a Belém já com governo na carteira"

- "Legislativas 24. Chega ganhou em nove concelhos e ficou à frente da AD em 67"

- "Parlamento. Governo só com CDS"

- "Agenda. Aeroporto avança já. Polícias e professores logo a seguir"

- "50 anos do 25 de Abril. CNE abre processo a Carreiras"

- "Bernardo Trindade, alfarrabista: 'Não sei vender um livro a um cliente sem rosto'"

- "João Pedro Marques, historiador: 'Os woke julgam-se Deus'"

- "Portugal Amanhã. Novo modelo de ensino adaptado à tecnologia?"

- "País Positivo. Património Histórico. Dia Int. da Mulher. Rim. Sangue"

No Correio da Manhã:

- "Novo Governo. Montenegro quer Macedo nas Finanças. Presidente da Caixa favorito para suceder a Medina"

- "Rangers-Benfica (0-1). Glória à chuva. Golo de Rafa coloca Benfica nos 'quartos'"

- "Atalanta-Sporting (2-1). Derrota com lágrimas. Leão falha Europa e perde Pote"

- "Assalto em Cascais. 'Ainda estou muito traumatizado', amigo de J. Oliveira conta momento de terror"

- "Super dragão insulta PSP e juiz só chama a atenção"

- "Amadora. Rixa com facas e armas leva ao fecho de escola"

- "Em 2023. 117 mil pediram crédito para a casa"

- "Barcelos. Menino de 6 anos salva do fogo mãe grávida e irmão"

No Público:

- "'Desafios à democracia' entre os nove perigos que condicionam futuro do país"

- "Jornalistas em luta. Greve pára mais de 40 órgãos de comunicação social"

- "Eleitores do Chega. Muitos homens, poucos idosos e poucos universitários"

- "Liga Europa. Benfica sobrevive em Glasgow, Sporting morre em Bérgamo"

- "Espanha. Amnistia para organizadores de referendo de 2017 aprovada"

- "Baterias de lítio. Fábrica avança se compensar abate de 700 sobreiros"

- "Patti Smith e Soundwalk Collective em Portugal: 'Há algo de belo em ter uma missão'"

No Jornal de Notícias:

- "Consultas do sono têm cada vez mais jovens entre os milhares de doentes em lista de espera"

- "Rangers 0-1 Benfica. A vingança serve-se fora"

- "Atalanta 2-1 Sporting. Leões permitem reviravolta e não escapam à maldição italiana"

- "FC Porto. Pinto da Costa garante estar a construir uma 'grande equipa'"

- "Gaia. Grupo de teatro escolar é um viveiro de atores e realizadores"

- "Livre. Jovens, urbanos e licenciados acreditam na papoila"

- "Vila Real. Novo equipamento reforça luta contra o cancro"

- "Chaves. Atropelamento deliberado punido com 17 anos de cadeia"

- "Vila do Conde. Off Limits estreia fusão de jazz com clássico"

No Negócios:

- "Eleição do novo presidente do Parlamento é teste à AD"

- "Entrevista a Maria Inácia Rezola: 'O conceito de democracia está sempre em mutação'"

- "O mundo proibido do tempo da outra senhora"

- "Crédito para segunda casa no Algarve vai em 71% para estrangeiros"

- "Poupança. BiG é o primeiro banco a vender certificados de aforro"

- "Defesa. Indústria pronta para encomendas militares"

No O Jornal Económico:

- "Espanhola Mapfre admite crescer através de aquisições em Portugal"

- "'A normalização da extrema direita europeia é estratégia da Rússia' [economista António Rebelo de Sousa]"

- "AD quer executivo de combate para negociar por decreto"

- "'Apostamos em pessoas inteligentes, ambiciosas e de alto desempenho'. Ilda Ventura, vice presidente da Hovione"

- "Clearwater assessora venda dos ginásios Fitness UP. E a EY está mandatada para vender Arquiconsult"

- "Reddit vai ser o primeiro IPO da rede social em Wall Street desde a Pinterest em 2019"

- "Nuno Mendonça, Diretor Geral da Audi: 'Programa de incentivo ao abate é muito importante'"

- "Novobanco avança com novo processo contra Fundo de Resolução"

- "Warburg Pincus e Zeno Partners estão fora da corrida à compra da Altice"

No A Bola:

- Rangers-Benfica (0-1). Valeu! Rafa supersónico apura águia para os quartos-de-final"

- "Atalanta-Sporting (2-1). Erros e desperdício. Leão cai depois de estar a vencer"

- "FC Porto. Pinto da Costa e Villas-Boas aquecem tom da campanha"

- "Andebol. Seleção perde com Noruega e fica mais longe dos Jogos Olímpicos de Paris"

No Record:

- "Rangers-Benfica (0-1). Sorriso. Velocidade de Rafa resolve e águia segue em frente"

- "Atalanta-Sporting (2-1). Lágrimas. Leões desperdiçam 4 golos nos seis minutos finais"

- "Pote marca e sai lesionado"

- "FC Porto. 'Mostrámos o que é ser Porto', Sérgio orgulhoso pela Champions"

- "Treinador [Sérgio Conceição] está na lista da Lazio"

No O Jogo:

- "Rangers 0-Benfica 1. Águias tiveram de saber sofrer para garantir um lugar nos 'quartos' - Rafa rima com raça"

- "Atalanta-Sporting 2-1. Desperdício de vantagem e de oportunidades saem caro - O leão ruge, mas não morde"

- "FC Porto. Corrida à presidência aquece com troca de 'recados' entre concorrentes - Campanha a escaldar"

- "Pinto da Costa: 'Não gostei de como outra candidatura se apresentou'"

- "André Villas-Boas: 'Há decisões a serem tomadas que deviam ficar em stand-by'"

Outros jornais...

No Diário de Notícias apenas foi publicada a revista Evasões, devido à greve de 124 horas dos jornalistas que ontem condicionou as notícias.

No jornal especializado Vida Económica, também hoje sai às bancas