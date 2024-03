Certamente já ouviu falar sobre betoneiras e já deve ter visto uma. Estes equipamentos são utilizados com frequência na construção civil e do mesmo modo que existem vários níveis de construção, também existem diferentes tipos de betoneiras.

As betoneiras podem ser alimentadas através de energia eléctrica, a gasolina ou a bateria, podem ter ou não gola. Assim, e de acordo com as suas necessidades e especialidade é possível encontrar o equipamento ideal para o seu projecto.

Para os amantes de bricolagem, na Casa Santo António vai encontrar modelos de betoneiras mais compactas e fáceis de usar, ideais para pequenas obras em casa. Se é um empreiteiro semi-profissional, a loja disponibiliza betoneiras robustas e duráveis, projectadas para lidar com trabalhos mais exigentes.

E para os profissionais da construção civil, o estabelecimento oferece as melhores betoneiras do mercado, com capacidade e desempenho superiores para enfrentar os maiores desafios de qualquer obra. Os modelos profissionais são construídos para durar, garantindo eficiência e qualidade a cada mistura de cimento.

Não importa o tamanho do seu projeto ou o seu nível de experiência, a Casa Santo António tem o equipamento que precisa.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.