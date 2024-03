Conferência de líderes reúne-se segunda-feira para preparar XVI legislatura

A conferência de líderes da Assembleia da República foi hoje convocada para a próxima segunda-feira, às 15:00, e terá como ponto único a "preparação da XVI legislatura".

A informação foi transmitida à Lusa pelo gabinete do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Na quinta-feira, fontes parlamentares de PS e PSD contactadas pela Lusa manifestaram a expectativa de que o mapa oficial com o resultado das legislativas realizadas no passado dia 10 de março seja publicado em Diário da República no sábado, o que atiraria a primeira reunião plenária da XVI para terça-feira, dia 26.

Após a publicação do mapa oficial em Diário da República, "a Assembleia da República reúne por direito próprio no terceiro dia posterior ao apuramento dos resultados gerais das eleições", conforme estabelece o artigo 173.º da Constituição.