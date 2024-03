Terceiro dia com vento a atingir os 100 km/h no Areeiro

Várias localidades/estações meteorológicas na ilha da Madeira registaram extremos da precipitação e de vento condizentes com os avisos amarelo emitidos pelo IPMA.

Destaque para o vento, que hoje (até às 10 horas), pelo terceiro dia consecutivo, atinge os 100 km/h nas regiões montanhosas, nomeadamente no Chão do Areeiro.

Na quarta-feira, dia 20, chegou a soprar até 111 km/h, ontem, dia 22, até 117 km/h (105 km/h no Pico Alto), e já hoje, dia 22, a rajada máxima na última hora chegou aos 100 km/h.

Além desta que é a estação meteorológica mais alta com anemómetro da rede do IPMA na Região, desde quarta-feira que o vento tem também soprado ‘no amarelo’ junto da orla costeira, nomeadamente em Santa Cruz/Aeroporto (até 76 km/h, no dia 20; 78 km/h, dia 21); na Ponta de São Jorge (78 km/h, dia 20); na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (81 km/h, dia 21); na Ponta do Pargo (81 km/h, dia 21; 72 km/h, dia 22); no Monte (80 km/h, dia 21); e nos Prazeres (70 km/h, dia 22).

No que à precipitação diz respeito, esta quinta-feira, dia 21, atingiu valor de aviso amarelo no Pico do Areeiro (13,6 mm/1h e 38,4 mm/6h). Já hoje (até às 10 horas) os extremos mais significativos foram registados novamente no Pico do Areeiro (10,1 mm/1h) e nos Prazeres (10,0 mm/1h).

Nota ainda para o sentido arrefecimento da temperatura do ar à superfície, tendo esta quinta-feira, dia 21, registado extremos de -0,2 ºC, a mínima no Pico do Areeiro, e de 20,4 ºC, de máxima no Funchal/Lido (única estação com a temperatura a atingir os 20 ºC).