ARM alerta para 'cortes' de água na Ribeira Brava e Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, "no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Ribeira Brava e Câmara de Lobos que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável".

Na Ribeira Brava, os condicionamento estão previstos para dia 19 Março, entre as 9 e as 15 horas, nas seguintes zonas: Lombo da Levada, Barreiro e Vale e na freguesia do Campanário, nas zonas: Porto da Ribeira, Roda e Massapez.

Em Câmara de Lobos, os 'cortes' poderão ocorrer no dia 19 Março, entre as 8h30 e as 13 horas, no Garachico, Nogueira e Pedregal e também, no dia 21, enre 8h30 e as 13 horas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos (na zonas da Casa Caída, Marinheira e Pomar do Meio).