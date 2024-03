Parte do Sentido Galo Resort, no Caniço-de-Baixo, o Lido Galomar é um complexo balnear com acesso ao mar vigiado, vários solários, uma piscina de água salgada com área para crianças, e diversas actividades aquáticas como aluguer de kayaks, SUP e centro de mergulho.

A partir de dia 23 de Março, sábado, o complexo reabre ao público, sendo que, para desfrutar deste pequeno paraíso pode aproveitar as promoções de reabertura de 10% de desconto nos packs e 25% nos passes.

Os económicos passes para a época balnear, ficam a 367,5€ por casal e 165€ por criança. Outra opção são os packs de 10 bilhetes custam 65€ para adulto, 38€ criança à venda já nos locais habituais. Lembrando que à entrada é sempre possível adquirir bilhetes individuais 9€ adulto e 6€ criança preço de semana e ao fim-de-semana 10€ e 6€, respetivamente.

Locais de venda: Lido Galomar Bilheteira e Ginásio Galo Active

Horário: Todos os dias, 09:00-18:00

Morada: Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Contacto: 291 930 930