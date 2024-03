'Mergulho no mar da Madeira a 3600' na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Decorreu, esta quarta-feira, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), a actividade 'Mergulho no mar da Madeira a 3600', uma iniciativa dinamizada no âmbito do projecto Mare Nostrum daquele estabelecimento de ensino, com a colaboração da Direcção Regional de Pescas e Mar.

A iniciativa teve como principal objectivo consciencializar, de uma forma lúdica e mais apelativa, a população discente do estabelecimento escolar, através de ferramentas virtuais – designadamente as novas máscaras 3600 –, para a importância da conservação da biodiversidade marinha da Madeira, “levando o mar à Escola”.

Quarenta e cinco alunos – duas turmas 3.º ciclo – participaram na referida actividade, ministrada pelo biólogo Filipe Henriques, desenvolvendo um novo olhar sobre o mergulho e sobre o mar da Madeira. Na ocasião, os alunos tiveram oportunidade de “experimentar o mergulho” na Reserva do Garajau e no Porto Santo, já que os vídeos utilizados foram recolhidos em mergulho com escafandro autónomo, possibilitando a exploração da Reserva Natural Parcial do Garajau e do “Madeirense”, antiga embarcação fundeada no Porto Santo.

Esta intervenção educativa, revelou-se "francamente motivadora dos alunos consciencializando-os e alertando-os para as diferentes ameaças que recaem sobre o mar e, consequentemente, para a necessidade de prevenção através da adoção de posturas civicamente responsáveis", refere Renato Azevedo, docente dinamizador do projecto.