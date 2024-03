'Hora do Planeta' assinalada na Casa da Cultura de Santa Cruz

Há 10 anos, que Santa Cruz se associa à iniciativa Hora do Planeta, tendo sido o primeiro município da RAM a assinalar a data.

Este ano, novamente associado à Semana do Ambiente, o evento volta aos jardins Casa da Cultura, e em parceria com a SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - , Santa Cruz associa-se à organização internacional de conservação da natureza, a World Wide Fund for Nature - WWF, na promoção daquele que é o maior evento global de consciencialização ambiental.

A programação conjuga a realização de um apagão no centro da cidade de Santa Cruz, com uma série de outras acções e iniciativas dedicadas à promoção da sustentabilidade e das questões ambientais. Assim, nos jardins da Casa da Cultura/Quinta do Revoredo, irão decorrer várias iniciativas como o mercadinho-eco, comida bio, tertúlia - Hora do Planeta e concertos musicais.

Logo pelas 14 horas abre o Mercadinho Eco, seguido de um workshop de cozinha Ayurveda. Haverá depois Body Balance, pelo ginásio Galo Active, e um passeio de ciclo turismo pela Associação de Ciclismo da Madeira.

A tarde prossegue com uma tertúlia sobre alimentação biosaudável, e com diversos momentos musicais e recreativos, como a actuação da 'Tuna Amadis', da Casa do Povo de Gaula, e os 'Ventos das Arábias', pelo Teatro Bolo do Caco.

A terminar o evento, o tradicional apagão, a corrida pelo passeio marítimo de Santa Cruz, pelo Sporting Club Santacruzense e pela Associação de Atletismo da Madeira, e ainda o espectáculo Som varrido 'Vai tudo para a Meia Serra', pelos Camachofones, com a participação de funcionários do município e dos alunos da Escola Básica com Pré-escolar das Figueirinhas.

A Câmara Municipal de Santa Cruz, desde 2014, que se associa a este evento mundial de sustentabilidade ambiental, sendo o primeiro município da região autónoma a celebrar.

A entrada é livre.