Jorge Carvalho optimista em relação aos resultados regionais

Logo após serem conhecidas as primeiras projecções de resultados, com vitória da AD, ouviram-se gritos de festa na sede do PSD.

Jorge Carvalho, secretário regional da Educação e membro da comissão política do PSD, reagiu com "optimismo" à indicação de vitória da AD, ao nível nacional, mas também pelos primeiros resultados que vão chegando dos vários concelhos das Região.

"Estamos optimistas", garantiu o dirigente social-democrata que considera que, ao nível nacional, estamos perante "um novo ciclo", "uma viragem" que considera positiva.

Jorge Carvalho também destaca o facto de "no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril", a abstenção ser das mais baixas deste século.