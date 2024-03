Há 13 anos a Madeira estava coberta de neve

As serras da Madeira cobertas com um manto branco. Era esta a imagem a que se podia assistir a 15 de Março de 2011, com previsão de queda de mais neve. As imagens recolhidas por esses dias davam conta de um cenário pouco comum na Região

Considerado o maior nevão dos últimos 30 anos, em 2011 foram centenas de pessoas que tentaram chegar ao Pico do Areeiro. No entanto, para tal, era necessário ter um veículo todo-o-terreno, dada a quantidade de neve que tinha caído. Na noite anterior, cerca de 70 carros tinham ficado presos na neve, motivando uma operação de resgate que só terminou de madrugada. Foi o rastilho para que as autoridades encerrassem as principais estradas de acesso ao Pico do Arreiro.

Dada a dificuldade de acesso de carro, houve quem optasse por realizar o percurso a pé, pese embora as dificuldades inerentes.