Casas sobrelotadas mais do que duplicaram em 3 anos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 16 de Março, dá conta que os números dos agregados da Região a viverem em alojamentos com quartos insuficientes pioraram desde a pandemia, agravados pelo encarecimento do mercado imobiliário e da inflação.

Sindicato da Polícia exige fecho de esquadra sem condições no Porto Santo

Na reportagem de hoje, a ASPP chocada com instalações policiais terceiro-mundistas no melhor destino de praia da Europa.

Nova corrente de opinião no PS-M ‘Autonomia24’ vai abanar política

Fique a saber que Carlos Pereira, Miguel Silva Gouveia e Liliana Rodrigues são 3 dos 12 fundadores de um movimento que visa mostrar que há outros caminhos, envolvendo militantes e simpatizantes em torno da Madeira e a sua autonomia, os desafios e projectos futuros.

Descubra ainda o caso do homem que: Pegou fogo em quem lhe vendeu droga estragada

“CDS foi vítima da sua ingenuidade”

Antigo deputado Mário Pereira tem uma visão muito crítica do que foi a actuação do seu partido, à excepção do presidente do Parlamento. José Manuel Rodrigues formaliza candidatura à liderança do partido na terça-feira.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.