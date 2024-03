Tribunal do Brasil condena Robinho a cumprir pena de nove anos no país

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil ordenou hoje que o ex-futebolista Robinho cumpra no país a pena de nove anos de prisão a que foi condenado em Itália, em 2017, por violação.

A corte do STJ homologou com nove votos a favor e dois contra a pena determinada pela justiça italiana pelo crime cometido em 2013.

O júri especial formado pelos ministros mais antigos do STJ determinou ainda que Robson de Souza, conhecido internacionalmente como Robinho, deve ser preso imediatamente e que deve ser a Justiça Federal de Santos, onde vive atualmente o antigo futebolista, a cumprir a decisão.

A defesa de Robinho já anunciou que vai recorrer e solicitar que o antigo internacional brasileiro aguarde pela decisão do recurso em liberdade.

Robinho, atualmente com 40 anos, foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana, em 2013, por um crime de violação ocorrido em 2013, mas quando foi determinada a decisão de última instância, em 2022, o antigo futebolista já estava no Brasil.

Uma vez que o país não extradita cidadãos nacionais, a Itália solicitou o cumprimento da pena em território brasileiro às autoridades judiciais do país.

Formado futebolisticamente no Santos, de São Paulo, Robinho transferiu-se para os espanhóis do Real Madrid, com apenas 21 anos, em 2005, onde cumpriu três temporadas e meia, antes de ingressar nos ingleses do Manchester City.

Após uma época e meia nos 'citizens', regressou durante um ano ao Santos, por empréstimo, antes de assinar pelo AC Milan, que representou entre 2010 e 2014, período durante o qual terá cometido o crime pelo qual foi condenado.

Em 2014 regressou ao futebol brasileiro para mais duas épocas no Santos, antes de ingressar no Atlético Mineiro, durante duas temporadas (2016 e 2017), com uma passagem pelo Guangzhou, da China, pelo meio.

Ainda voltou à Europa, nomeadamente à Turquia, para representar o Sivasspor e o Basaksehir, clube no qual terminou a carreira em 2020.

Cumpriu 102 jogos pela seleção brasileira, ao serviço da qual marcou 29 golos e conquistou uma Copa América e duas Taças das Confederações.