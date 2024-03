"A AD venceu as eleições" e "o PS teve uma clamorosa derrota", diz Nuno Melo

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, afirmou hoje que "a AD venceu as eleições" legislativas de domingo e o PS teve "uma clamorosa derrota" e congratulou-se por o seu partido voltar a ter representação parlamentar.

"Com os dados que temos podemos dizer neste momento que a AD venceu as eleições", declarou Nuno Melo, no hotel de Lisboa onde decorre a noite eleitoral da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

O presidente do CDS-PP considerou que "o PS teve uma clamorosa derrota, porque cai de uma maioria absoluta para um resultado inferior a 30%", acrescentando: "O PS perdeu as eleições".