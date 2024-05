Será que a via expresso Ponta do Sol-Canhas é uma “promessa antiga” nunca cumprida?

O cabeça-de-lista do PSD às eleições regionais de 26 de Maio, Miguel Albuquerque, participou, ontem, numa acção de pré-campanha nos Canhas, onde prometeu que, caso seja novamente presidente do Governo, a via expresso entre esta freguesia e a Ponta do Sol vai ser construída no próximo mandato de quatro anos. As notícias desta acção de campanha suscitaram diversos comentários no Facebook, com vários cidadãos a garantirem que aquela é uma “promessa antiga” e que tarda em ser cumprida. “Promete, promete, promete. E cumprir?”, questionou um cidadão. Será mesmo assim?

Remonta ao já longínquo ano de 2005 a primeira vez que o Governo Regional, então presidido por Alberto João Jardim, anunciou a intenção de construir uma via expresso entre Ponta do Sol e Canhas. Uma promessa naturalmente bem recebida pela população local.

Em Janeiro de 2007, após uma reunião com o executivo camarário da Ponta do Sol, então presidido pelo social-democrata Rui Marques, o chefe do Governo Regional anunciava que tinha sido alterado o programa de obras para aquele concelho, de modo a incluir mais oito obras, entre elas “a ligação via expresso em túnel entre a Ponta do Sol e os Canhas.

Em Novembro de 2007, a Quinta Vigia mandava publicar o Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2007/M, com as “medidas preventivas da área a afectar à obra da nova ligação em via expresso Ponta do Sol –Canhas”.

Dois anos depois, em Novembro de 2009, o Governo Regional e o executivo de Rui Marques voltam a reunir-se e renovaram-se as promessas. O projecto estava ainda em estudo, mas as obras iam mesmo avançar. Palavras de Jardim: “Nunca deixo de lançar as obras para as quais me comprometo. Esta é a mais sagrada de todas as obras na Ponta do Sol. A obra vai ser lançada neste mandato, mas é tão complexa que se calhar não vou ser eu que a vou inaugurar”. Na altura, adiantou mais alguns pormenores. A ligação seria feita em túneis e teria uma extensão de 3,5 quilómetros.

Outros dois anos volvidos, em Julho de 2011, há nova reunião dos executivos municipal e regional. À saída do encontro, Jardim assegurava que ainda naquele mês iria “a concurso a 2.ª fase que liga a via expresso aos Canhas”.

O Governo de Jardim e o executivo municipal de Rui Marques tiveram pelo menos três reuniões de trabalho (em 2007, 2009 e 2011) em que foi feita a promessa da construção da via expresso. FOTO PEDRO FREITAS/ASPRESS



Em Junho de 2014, quando já se perspectivava a saída de Jardim da política, o presidente da Câmara da Ponta do Sol aproveitou uma inauguração para apelar ao lançamento da empreitada antes de abandonar o Governo. Na resposta, Jardim afirmou que a obra estava a ser dificultada por falta de verbas: “Se nós tivermos fundos europeus para completar estas obras, obviamente que se vão fazer num determinado ritmo, vão se fazer mais rapidamente. Se não tivermos fundos europeus para acabar estas obras, vão ser acabadas na mesma. Vão é ter de ser acabadas com receitas próprias da Região e o prazo para as concretizar vai evoluir de forma lenta”, justificou Jardim, que deixou o Governo em Abril de 2015, sem materializar a referida obra.

E os anos foram passando e nem sinal da via expresso. Em Setembro de 2017, quando também já estava a despedir-se da Câmara da Ponta do Sol e em plena sessão solene comemorativa do 516.º aniversário do concelho, Rui Marques lamentou ter deixado alguns assuntos “pendentes”, entre eles a via-expresso para os Canhas, que “transita de Governo em Governo”. Nas eleições realizadas a 1 de Outubro de 2017, a presidência da autarquia pontassolense foi conquistada por Célia Pessegueiro (PS).

A freguesia dos Canhas tem cerca de 3.600 habitantes.

O tema voltou à baila em Julho de 2021, quando a candidatura da coligação PSD/CDS aos órgãos autárquicos do concelho da Ponta do Sol fez a apresentação do seu projecto. Nessa ocasião, Miguel Albuquerque assumiu que pretendia construir uma via rápida entre as freguesias da Ponta do Sol e os Canhas, mas disse que para o projecto avançar necessitava de ter alguém na Câmara que “não esteja a empatar”.

Em Julho de 2023, a famigerada obra voltou a ser mencionada numa cerimónia pública. Falando em representação do Governo Regional na sessão comemorativa dos 445 anos da freguesia dos Canhas, o secretário de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, confirmou que o executivo continuava a estudar a obra: “Relativamente à via expresso Ponta do Sol/Canhas, uma velha aspiração da população local, e que já foi referida no discurso do senhor Presidente da Junta de Freguesia, o Governo Regional está a trabalhar para concretizar esse importante investimento. Neste momento se encontra a estudar as diferentes soluções para o traçado dessa via. Contamos, na próxima legislatura, finalizar esse estudo e trabalhar para garantir a fonte de financiamento necessária à concretização dessa importante obra”.

O último episódio desta ‘novela’, que já conta com 19 anos de duração, foi exibido ontem, no já mencionado acto de pré-campanha eleitoral. Miguel Albuquerque anunciou que o projecto da obra já está concluído. A infraestrutura terá a extensão de 4 quilómetros, com uma rotunda no vale da ribeira da Ponta do Sol, seguida de um túnel de cerca de 1.425 metros, um viaduto de 105 metros e outro túnel com 325 metros, com chegada ao sítio das Quebradas, através da rotunda que permitirá estabelecer a ligação com a rede viária municipal e regional. “Nós não somos pessoas de conversa fiada. Aquilo que nós apresentamos, é concretizado. Se nós formos eleitos, vamos concretizar esta obra. Esta via neste momento é prioritária”, garantiu o líder e candidato ‘laranja’, que afirmou que a obra vai para o terreno independentemente do seu custo. A RTP, presente na iniciativa realizada nos Canhas, questionou Albuquerque por que motivo não concretizou a empreitada desde 2015. A resposta foi: “Não posso fazer as obras todas ao mesmo tempo. Fiz o desenvolvimento da via expresso até à Ponta do Pargo e São Jorge-Arco de São Jorge”.

Em conclusão, é verdade que a mencionada obra é uma "promessa antiga", que tem sido renovada periodicamente. Há que reconhecer, porém, que se registaram um avanço no último mandato, com a elaboração do respectivo projecto.