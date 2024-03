'Trívia' estreia no anfiteatro da Igreja da Camacha este sábado

O Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha estreia, no próximo sábado, 23 de Março, a sua peça 'Trívia'. A encenação acontece pelas 17h30, no anfiteatro da Igreja da Camacha e repete no domingo, pelas 12 horas, no mesmo local.

De acordo com nota enviada à imprensa, "este espetáculo surgiu da necessidade do Teatro Experimental da Casa Povo da Camacha (TEC) em apostar na sua formação contínua e apresentar novos tipos de espetáculos. Devido a nos últimos anos ter tido uma grande aposta na produção do Festival AMO-TEatro, tem sido difícil a apresentação de novos trabalhos por parte do grupo".

Trata-se de uma commedia dell'arte em que, num cenário de rua, seguimos as aventuras e desventuras das personagens enquanto desafiam convenções sociais e desvendam os segredos do coração.

"A formação em Commedia Dell’arte, resultou no espetáculo encenado também por Miguel Vieira, a ser estreado já no próximo sábado. Este é um espetáculo itinerante, um espetáculo de rua que leva o TEC a conhecer e interagir com novos públicos e a deslocar-se não só a diferentes concelhos da Região Autónoma da Madeira, como também a Portugal Continental e quem sabe ao estrangeiro", explica.

O TEC indica que esta produção foi possível graças ao apoio da Casa do Povo da Camacha, Junta de Freguesia da Camacha, Paróquia da Camacha e Direção Regional da Cultura.

Ficha Artística:

Encenação - Miguel Vieira

Figurinos - Fábio Sousa

Adereços e Máscaras - Miguel Vieira

Elenco - Carina Teixeira, Érica Goncalves, José Nóbrega, Liliana Ferreira, Natércia Teixeira e Paulo Renato

Duração: 45 minutos

Tipologia: Espetáculo de rua