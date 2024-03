Buscas por turistas franceses retomadas às 9 horas de amanhã

Foram suspensas, ao cair da noite, as buscas pelos dois turistas franceses que estão desaparecidos desde o último sábado, ao que se crê, entre São Vicente e o Porto Moniz. De acordo com João Góis, comisário da Polícia de Segurança Pública (PSP), as operações serão retomadas amanhã, a partir das 9 horas.

A mesma fonte deu conta de que, esta quarta-feira, além da habitual reunião técnica que acontece logo pela manhã, na Esquadra de São Vicente, será feito um balanço de toda a operação, no sentido de perceber da viabilidade ou não de continuar com os meios no terreno.

Pelo quarto dia consecutivo os operacionais no terreno, entre PSP, Serviço Regional de Protecção Civil, Comando Operacional da Madeira, Guarda Nacional Republicana (GNR), Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, e SANAS 'bateram', por mar e por terra, todo o perímetro entre a Fajã da Areia, em São Vicente, e o Porto Moniz.

Além das acções realizadas com drones, estiveram, também, empanhados uma embarcação, que 'varreu' toda a orla marítima, como também binómios cinotécnicos, que, em terra, percorreram as zonas litorais até entre estas duas localidades. Nesta terça-feira, foram, igualmente, realizadas buscas nos trilhos pedestres que circundam toda esta área, sem que, até ao momento, fosse encontrado qualquer indício da presença do casal francês.