Quatro viaturas do Orçamento Participativo entregues a três instituições

O presidente em gestão do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu esta manhã, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, à cerimónia de entrega de quatro viaturas a três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). A entrega decorreu na sequência das propostas vencedoras da segunda edição do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira. Foram ‘premiadas’ a Fundação João Pereira (2 carrinhas), a ADBrava e a ‘Crescer Sem Riscos’. No total, as quatro carrinhas representam investimento que ascende a 171 mil euros.

Das 19 candidaturas na área da Inclusão Social, 13 foram para meios de transporte.

Hoje foram entregues as primeiras 4 carrinhas num investimento global de 172 mil euros.