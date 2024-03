Saiba o que hoje é notícia

O Presidente da República começa hoje a ouvir os partidos e coligações que elegeram deputados nas eleições de domingo, um processo de auscultação que se inicia com o PAN e termina no dia 20 com a AD.

Segundo anunciou a Presidência na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai receber hoje, às 17:00, o PAN, na quarta-feira o Livre, na quinta-feira a coligação CDU (PCP/PEV), na sexta-feira o BE e no sábado a Iniciativa Liberal. Na próxima semana, será a vez de ouvir no dia 18 o Chega, no dia 19 o PS e no dia 20 a Aliança Democrática, coligação que juntou o PSD, o CDS-PP e PPM.

O objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa é ouvir todos os partidos políticos e coligações que estarão representados na Assembleia da República, tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna e sem prejuízo dos círculos que ainda falta apurar.

Falta ainda contabilizar os resultados dos dois círculos da emigração - da Europa e de Fora da Europa - que elegem cada um dois deputados, o que deve acontecer no mesmo dia em que será ouvida a AD.

O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".

Hoje também é notícia:

CULTURA

O Húmus -- Festival Literário de Guimarães decorre entre hoje e sábado, inspirado nos 50 anos do 25 de Abril, e com a presença de Valter Hugo Mãe, Maria do Rosário Pedreira, Rita Redshoes e Afonso Cruz.

Organizado pelo município, o Húmus 2024 terá uma programação com mesas de debate, apresentações de livros, atividades para o público infantil, visitas a escolas e um espetáculo da autoria do escritor Afonso Cruz.

Pelas 21:00 de hoje está marcada uma conversa com Maria do Rosário Pedreira e com Rita Redshoes sobre o marco histórico "50 anos após o 25 de Abril".

DESPORTO

O FC Porto defronta o Arsenal, em Londres, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, no qual tentará defender a vantagem de 1-0 conquistada na receção aos ingleses.

O golo marcado por Galeno aos 90+4 minutos no encontro da primeira mão, realizado em 21 de fevereiro, no Estádio do Dragão, abre perspetivas mais animadoras ao FC Porto para o embate agendado no terreno dos londrinos, com início às 20:00, que será arbitrado pelo francês Clément Turpin.

Os dragões nunca conseguiram vencer em Inglaterra para as provas europeias, mas já empataram três vezes (duas com o Manchester United e uma com o Liverpool), o suficiente para avançar agora para os quartos de final, fase que a equipa treinada por Sérgio Conceição atingiu pela última vez em 2020/21.

Em dificuldades na I Liga, na qual ocupa o terceiro lugar, a sete pontos do líder Sporting (que tem menos um jogo disputado), o FC Porto procura evitar o mesmo destino que teve nos oitavos da Liga dos Campeões de 2009/10, quando se impôs em casa ao Arsenal, por 2-1, antes de ser goleado na capital inglesa, por 5-0.

Manchester City, campeão em título, Real Madrid, recordista de troféus, com 14, Paris Saint-Germain e Bayern Munique já estão qualificados e aguardam também o desfecho do outro embate de hoje, entre FC Barcelona e Nápoles (1-1 na primeira mão) e dos dois de quarta-feira: Atlético de Madrid-Inter Milão (0-1) e Borussia Dortmund-PSV Eindhoven (1-1).

ECONOMIA

Começa hoje a greve do pessoal de cabine do grupo aéreo Lufthansa, convocada pelo sindicato UFO, para os voos a partir de Frankfurt e no dia seguinte para os que partem de Munique.

"Na quinta-feira, o grupo anunciou um resultado recorde (...). O pessoal de cabine deve poder beneficiar desse sucesso e os esforços feitos durante a crise do coronavírus devem ser compensados", declarou o dirigente do sindicato UFO, Joachim Vazquez Bürger, em comunicado.

A greve, que abrange o pessoal da Lufthansa -- cujo grupo obteve um lucro de 1.673 milhões de euros em 2023, uma subida de 112% - e da sua subsidiária CityLine, terá lugar hoje e quarta-feira entre as 04:00 e as 23:00 locais (menos uma hora em Lisboa).