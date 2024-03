Um motociclista perdeu o controlo da moto que conduzia e despistou-se esta tarde no cruzamento entre a Estrada dos Marmeleiros e a Estrada do Livramento, no Funchal.

Com dores na perna o homem de 55 anos acabou por ser assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Mendonça.