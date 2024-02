3 em cada 10 jovens já consumiram drogas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 24 de Fevereiro, dá conta que os mais recentes números do impacto das drogas nos jovens com 18 anos colocam a Madeira acima da média nacional em muitos dos itens avaliados. “Famílias têm de ser responsabilizadas”, alerta Nelson Carvalho, director da Unidade de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

“Quem pensar que está acima do Marítimo não tem hipótese comigo”

Há quase 3 meses como técnico do clube, Fábio Pereira assume, em entrevista ao DIÁRIO, o objectivo de devolver a equipa “a um lugar de onde nunca deveria ter saído” através de um futebol mais ofensivo. Sobre eventuais estigmas de haver uma maior pressão sobre os treinadores da Madeira, refere que “a verdade é que não foi nenhum madeirense que desceu o Marítimo à II Liga”.

35 mil eleitores não residem na Região

Arranca hoje a campanha para as Legislativas de 10 de Março, com 17 partidos e coligações na Madeira a disputarem 6 lugares na República.

Vencer a pulso

João Guilherme Olim, um dos grandes talentos do SUP, revela na ‘Geração do Futuro’, que tem a ambição de viver só do desporto.

Destaque ainda para: Reviravolta mantém Nacional na luta pela subida.

