GNR registou 12 burlas na Madeira no último ano

A Guarda Nacional Republicana registou no último ano 12 burlas na ilha da Madeira. Uma pequena diminuição face a 2022, onde ocorram 13 burlas na Região.

De acordo com os dados fornecidos, foram registadas no ano transacto menos três burlas do que no Arquipélago dos Açores, sendo assim a Madeira a Região com menos crimes de burla registados no País.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, em 2022 foram registados em Portugal 17.969 crimes de burla, onde predominam as burlas informáticas, as comunicações (6.518) e burlas com fraude bancária com 2.630 registos.

No ano 2023, verificou-se um aumento face ao ano de 2022, registando-se 21.548 crimes de burla, destacando-se a burla informática e nas comunicações com 7.303 ocorrências e burla com fraude bancária com 3.079 registos.

A GNR informa ainda que em ambos os anos os distritos do Porto, Setúbal e Lisboa os mais afectados, pese embora existam ocorrências dispersas por todo o território nacional.

As ocorrências com mais incidência dizem respeito ao modo de actuação de compra e venda de bens, MB Way e publicações na Internet.

Numa situação de compra e venda:

Não aceite métodos de pagamento que desconhece nem siga instruções de estranhos;

Informe-se primeiro sobre qualquer serviço novo de pagamento junto do seu banco;

Nunca adicione/associe um número de telemóvel que não seja o seu ou que desconhece a serviços bancários;

Não forneça dados confidenciais ou pessoais via correio electrónico ou SMS;

Não siga ligações recebidas via correio electrónico ou SMS;

Verifique o extrato da sua conta bancária com regularidade

Para compras na internet de forma segura, a GNR aconselha: