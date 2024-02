Aluna de violino do Conservatório premiada no Concurso Jovem .COM

Sofia Chiara Nobile, aluna de violino do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, trouxe para a Madeira o troféu do 3.º lugar do escalão D no Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música ‘2024, que decorreu a 24 e 25 de Fevereiro, no auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, organizado pelo Conservatório de Música dessa cidade.

A madeirense apresentou-se perante um júri constituído por representantes de todas as escolas participantes e presidido pelo maestro convidado para o Estágio da OJ.COM ‘2024, Jan Wierzba, nascido na Polónia e criado no Porto, reconhecido como um dos maestros mais versáteis da sua geração. No escalão D, para alunos que frequentam o 7º/8º grau do ensino artístico especializado ou o 2.º/3.º ano do curso profissional de instrumentista, Chiara Nobile arrecadou o 3.º lugar com obras dos compositores J. Braga e H. Wieniawski, acompanhada ao piano pela professora Aniko Harangi. Conservatório

Sobre o concurso

O Concurso Jovem.COM (CJ.COM) é promovido pelos Conservatórios Oficiais de Música públicos e é destinado aos alunos que frequentem a disciplina de instrumento ou canto num dos Conservatórios da rede pública do Ensino Artístico Especializado de Música. Tem como principal propósito desafiar os alunos na persecução de patamares superiores de excelência, sem esquecer os valores, a partilha de conhecimentos musicais, a estimulação e motivação dos alunos para o estudo do instrumento. É organizado anualmente, sendo as provas eliminatórias realizadas em cada Conservatório inserido no projeto e as provas finais assumidas pela escola definida como hospedeira dessa edição, sendo que em 2024 coube ao Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado.

Sobre Sofia Chiara Nobile

Sofia Chiara Nobile nasceu em 2007, numa família de músicos. Seguindo os passos da sua mãe, iniciou os seus estudos de violino na Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), atuais Cursos Livres em Artes do Conservatório, sobre orientação da professora Parandzem Kachkalyan. Em 2022, entrou no Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório, na classe do professor Norberto Gomes.