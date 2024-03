Proteção Civil participou em 6 simulacros em Fevereiro

O Serviço Regional de Proteção Civil esteve presente, durante o mês de Fevereiro, em 6 simulacros e exercícios de evacuação que foram realizados nas escolas da Região. Estas acções inserem-se no âmbito do projecto 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos'.

Estes simulacros, para além de obrigatórios por lei, ajudam à aquisição de hábitos de segurança por parte de toda a comunidade escolar, bem como permitem a detecção de eventuais falhas nos Planos de Emergência actualmente existentes.

"Estas acções contam com a intervenção de meios externos, nomeadamente do Corpo de Bombeiros com responsabilidade de intervenção no concelho da respetiva escola, da Polícia de Segurança Pública e como observadores os técnicos da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e do Serviço Municipal de Proteção Civil do concelho", indica nota à imprensa.

Para além destas atividades que visam testar as medidas de autoproteção, ainda no âmbito deste projeto, foram desenvolvidas 48 sessões de sensibilização envolvendo 951 alunos, docentes e não docentes de diversos estabelecimentos de ensino, "promovendo uma cultura de segurança, prevenindo comportamentos de risco e alertando para a promoção de atitudes e comportamentos adequados para a prevenção de acidentes e catástrofes".