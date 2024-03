Novo caminho agrícola na Ponta do Sol vai beneficiar 20 agricultores

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve esta sexta-feira, 15 de Março, na Ponta do Sol, onde visitou a obra de beneficiação do caminho de terra batida que liga a vila ao sítio da Fajã, no Lombo das Terças.

O governante foi inteirar-se do prjecto do Governo Regional que prevê a melhoria da ligação existente com uma extensão de 1.200 metros, bem como a criação de um novo troço com uma extensão aproximada de 1.000 metros.

As intervenções vão beneficiar directamente cerca de 20 agricultores.

Na ocasião, o responsável destacou que "estas acessibilidades desempenham um papel determinante na agricultura especialmente tendo em conta a orografia” da Região, lembrando que os acessos permitem diminuir os custos de produção, contribuindo para uma maior competitividade da agricultura praticada localmente.