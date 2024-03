Grupo Coral do Estreito protagoniza 'Via Crucis' em dois concertos

O Grupo Coral do Estreito está a preparar, para os dias 15 e 16 de Março, o espectáculo 'Via Crucis', para assinalar a época Pascal que agora se vive. O primeiro concerto terá lugar pelas 21 horas do dia 15, na Igreja da Boa Nova, no Funchal. No dia seguinte o espectáculo decorre na Igreja de São Sebastião, em Câmara de Lobos, pelas 20 horas.

"O reportório do concerto foi concebido para representar as 14 estações da Via Sacra. A organização do reportório está a cargo da diretora artística e maestrina do Grupo Coral do Estreito, Maria Ferreira. A escolha do reportório procurou enquadrar uma seleção criteriosa de músicas da inspiração Cristã, correspondendo às catorze estações da Via Sacra", explica nota à imprensa.

O concerto coral será complementado com a participação de músicos convidados, designadamente a pianista Márcia Brito, os violinistas Valeriy Perzhan e Olena Soldatkina e o violoncelista Jaime Dias.

O concerto enquadra-se no protocolo de dinamização cultural estabelecido entre o Grupo Coral do Estreito e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e tem o apoio das Paróquias de São Sebastião e da Boa Nova.

Na nota enviada à imprensa, o grupo indica que, no passado mês de Fevereiro, elegeu novos corpos directivos, sendo que o actual presidente da direcção é Luís Barros, que sucede Leonel Silva.